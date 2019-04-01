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"Нужно подождать": у Путина отреагировали на первый тур выборов в Украине

Сегодня, 12:55

Пока Госдума РФ готовит заявление о непризнании выборов, в Кремле пока не спешат с выводами

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP
"Нужно подождать": у Путина отреагировали на первый тур выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8db/bf9/5c88dbbf96884.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8db/bf9/5c88dbbf96884.jpg Политика Пока Госдума РФ готовит заявление о непризнании выборов, в Кремле пока не спешат с выводами

Кремль не будет делать официальных заявлений по выборам президента Украины, пока не будут известны результаты второй тура. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Москве считают, что нужно подождать до конца апреля, когда станет официально известен новый президент Украины.

"Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано. Нужно подождать", – сказал Песков.

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Напомним, на днях спикер Кремля уже объяснил позицию относительно признания или непризнания выборов в Украине Москвой. "Не наше дело – оценивать предвыборную кампанию (в Украине – ред.) … Это дело украинцев. Безусловно, я оставил бы без комментариев ваш вопрос: возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Я на этот вопрос отвечать не буду. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы …Что-то можно будет говорить только после того, как они состоятся".

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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Тег Россия, выборы, второй тур, кремль, Песков

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Источник:

ТАСС

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