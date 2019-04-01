В ЦИК озвучили окончательные данные о явке на президентских выборах в Украине
Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)
Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях. Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.
Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
В остальных областях явка была также выше средней: в Винницкой (65,06%), Днепропетровской (65,96%), Житомирской (64,56%), Запорожской (64,37%), Киевской (66,49%), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.
Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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