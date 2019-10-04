"Нужно пробовать": экс-глава МИД Польши о переговорах Европы с Россией

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: AFP

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Отдельные страны-члены Евросоюза, в частности Франция, говорят о необходимости сохранения диалога с Россией , потому что таким образом мы переводим мяч на ее поле.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Мы всегда должны сохранять диалог с Россией. Дипломатия – это не только диалог с друзьями, но и с соперниками. Но это не подразумевает обязательно каких-то договоренностей. Это означает, что мы даем России пас, когда она нарушает международное право. Но с ними нужно говорить, убеждать вернуться к соблюдению норм международного права", – подчеркнул польский дипломат.

Комментируя вопрос, стоит ли ЕС и США ввести более жесткие санкции против России, развязавшей вооруженную агрессию против Украины, Сикорский заметил:

"Россия была удивлена, что Европа проявила единство и ввела санкции. И, к сожалению, эти санкции оказались очень болезненными для российского народа. Уровень жизни в России снизился. Россияне платят цену за политику их правительства. Некоторые российские официальные лица говорят, что Россия готова все решить с новой украинской властью. Если они так говорят, нужно попробовать это сделать и постараться с ними поговорить. То есть, я за то, чтобы поговорить с ними, чтобы увидеть, на что они готовы пойти".

"Донбасс играет отвлекающую роль от главного приоритета Украины – стать европейской и реформированной страной. Донбасс высасывает ресурсы, как из Украины, так и России. Но Донбасс не остановит ни Украину, ни Европу от поддержки и развития Украины", – резюмировал бывший министр иностранных дел Польши.

Напомним, ранее сообщалось, во сколько России обходится оккупация Крыма и война на Донбассе . По мнению шведского экономиста Андерса Аслунда, Москва ежегодно тратит 45-60 миллиардов долларов на военные кампании на Донбассе и в Сирии и содержание оккупированного Крыма.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США, Украину и РФ": интервью с Радославом Сикорским .

А тем временем украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Россией в "нормандском формате":

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