"Мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США, Украину и РФ": интервью с Радославом Сикорским

"Мы всегда должны сохранять диалог с Россией. Но это не обязательно подразумевает какие-то договоренности"

Радослав Сикорский / Фото: Getty Images

Украина согласилась на скандальную "формулу Штайнмайера". Это, по словам президента Украины Владимира Зеленского и его команды, было главным препятствием на пути к встрече лидеров Нормандской четверки. Но стоит ли игра свеч? Возможно, это очередная ловушка, в которую Кремль хочет заманить Киев, чтобы впихнуть Донбасс Украине на своих условиях? Об этом сайт "Сегодня" на Варшавском форуме по безопасности поговорил с бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

- Почему от отдельных стран-членов ЕС, в частности, от Франции, мы слышим о необходимости сохранения диалога с Россией?

- Мы всегда должны сохранять диалог с Россией. Дипломатия – это не только диалог с друзьями, но и с соперниками. Но это не подразумевает обязательно каких-то договоренностей. Это означает, что мы даем России пас, когда она нарушает международное право. Но с ними нужно говорить, убеждать вернуться к соблюдению норм международного права.

- В Париже считают, что политика "никаких уступок России" не сработала. Поэтому нужно менять подход, возможно первыми делать шаги навстречу.

- Нет, всегда полезно убеждать – это в интересах России, чтобы выйти из того затруднительного положения, в котором они оказались. Если Россия выполнит условия, из-за которых и были введены санкции, это будет очень хорошо. Конечно, иногда, вы должны помочь лидерам делать правильные вещи, чтобы не потерять лицо.

- Вы наверняка слышали, что Украина согласилась на "формулу Штайнмайера". Это ошибка или, наоборот, прорыв?

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- Думаю, проблема Крыма и Донбасса, и война, которую Россия ведет против Украины – это высокий приоритет для Евросоюза и стран-членов ЕС, таких, как Польша. Потому что Россия и Украина – соседи Польши. И это проблема всего Евросоюза, высокого представителя ЕС по иностранным делам плюс Соединенных Штатов. Должен вам сказать, что мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США Украину и Россию. Именно такой формат, как мне кажется, включает всех игроков этого конфликта.

- Вы не думаете, что если Украина таки начнет имплементировать "формулу Штайнмайера", ЕС начнет отменять санкции?

- Санкции могут быть ослаблены, когда Россия выведет свои войска с Донбасса (это украинская территория, там должны быть украинские войска) и вернет конституционные права на Крым. Думаю, мы, как Европа, более эффективны, когда действуем вместе, чем поодиночке. У нас есть Лиссабонский договор (базовое соглашение о функционировании ЕС – Авт.), который говорит, что ЕС должен проводить общую внешнюю политику. Я не совсем уверен, что понимается под "формулой Штайнмайера". Но, я знаю, что Минские договоренности не имплементированы и предварительные условия для ослабления санкций не были выполнены.

- Думаете, Россия заинтересована прекратить войну против Украины? Может ЕС и США стоит ввести более жесткие санкции?

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- Россия была удивлена, что Европа проявила единство и ввела санкции. И, к сожалению, эти санкции оказались очень болезненными для российского народа. Уровень жизни в России снизился. Россияне платят цену за политику их правительства. Некоторые российские официальные лица говорят, что Россия готова все решить с новой украинской властью. Если они так говорят, нужно попробовать это сделать и постараться с ними поговорить. То есть, я за то, чтобы поговорить с ними, чтобы увидеть, на что они готовы пойти.

Донбасс играет отвлекающую роль от главного приоритета Украины – стать европейской и реформированной страной. Донбасс высасывает ресурсы, как из Украины, так и России. Но Донбасс не остановит ни Украину, ни Европу от поддержки и развития Украины.

- А вы не думаете, что это очередная российская ловушка для новой украинской власти?

- Нет. Внешняя политика с трудными партнерами должна быть основана на "resolution of prisoner's dilemma" (теория разрешения конфликта – Авт.). То есть, сделайте один позитивный шаг и затем действуйте в соответствии с реакцией противоположной стороны.

- Трамп как-то заявил, что не против присоединиться к переговорам по Донбассу. Но его тяга заключить большую сделку с Путиным может сыграть с Украиной злую шутку. Может было бы лучше пригласить за стол переговоров Польшу?

- Ранее я уже сказал, что Польша соседствует и с Украиной, и с Россией. Именно поэтому у Польши есть более насущный интерес, чем у Франции. Да, США должны быть вовлечены, потому что Штаты новый и основной поставщик вооружений Украине, и это имеет значение. И США также являются влиятельной и международной финансовой институцией, которая может помочь продвижению украинского правительства по пути реформ.

Напомним, вечером 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором рассказал о ситуации с так называемой "формулой Штайнмайера" и особым статусом Донбасса.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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