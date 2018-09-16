Эксперт рассказал, во сколько России обходится оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия ежегодно тратит 45-60 миллиардов долларов на военные кампании на Донбассе и в Сирии и содержание оккупированного Крыма.

Об этом рассказал "Апострофу" шведский экономист Андерс Аслунд во время ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

"По моим оценкам, военные действия стоят приблизительно 3-4% от российского ВВП. Это значит, что пока Россия будет продолжать кампании в Украине и Сирии, у нее не будет экономического роста, по крайней мере, не более 1% или около того. Если мы говорим о цифрах, то Россия повысила военные расходы на 2% ВВП с 2008 года по 2016-й. Это во-первых. Далее, 2 миллиарда долларов в год отнимает Крым, еще столько же – для Донбасса, 0,3% ВВП. Это гражданские расходы. Кроме того, финансовые санкции обходятся в 0,7-1,5%. В сумме это 45-60 миллиардов долларов в год", – рассказал эксперт.

Он отметил, что эта сумма составляет половину ВВП Украины и 3-4% ВВП России. По словам Аслунда, Россия хочет войны или реформ и экономического роста, и в таком случае Путину нужны маленькие победоносные войны. Для их финансирования в РФ на 2% повысили НДС и проводят пенсионную реформу.

Напомним, Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.

На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен объяснила, как повлиять на Россию по Украине. Она также отметила, что улучшению отношений Запада с Россией мешает ряд факторов, среди которых аннексия Крыма, конфликта на востоке Украины, а также бомбардировки в Сирии и поддержка режима Башара Асада.

В свою очередь российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов отмечал, что война на Донбассе зависит от положения Путина в Сирии.