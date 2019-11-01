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Нужно тщательное расследование: Рада обратилась к США по "Азову"

1 ноября, 10:17

40 американских конгрессменов призвали Госдеп внести украинских военных в список террористов

Фото: "Азов"

Фото: "Азов"

Верховная Рада обратилась к США относительно полка "Азов" и призвала Комитет по иностранным делам Палаты депутатов Конгресса провести тщательное расследование, прежде, чем вносить "Азов" в список террористических организаций. Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества направил соответствующее письмо главе американского комитета Элиоту Энгелю.

Украинские парламентарии обращают внимание, что в письме конгрессменов и отдельных заявлениях были попытки назвать один из официальных и наиболее отмеченных подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group" на основании непроверенных фактов. Такая информация вызвала негативную реакцию украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе, и которые продолжают защищать независимость Украины от российской агрессии.

Народные депутаты сообщили в письме о достижениях бойцов "Азова" в российско-украинской войне, награжденных 1414 бойцах государственными наградами, о 26 погибших.

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"Народные депутаты Украины призвали председателя Комитета Энгеля и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование (по "Азову" – ред.)", – говорится в письме.

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Как сообщали новости "Сегодня", в США требуют внести полк "Азов" в список террористов – 40 конгрессменов подписались под соответствующим письмом Госдепу. Американские политики хотят поставить украинских воинов в один ряд с террористами ИГИЛ и Аль-Каиды. Конгрессмены мотивируют это тем, что "Азов" якобы рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами".

Смотрите также видео, как бойцы полка "Азов" летом этого года уничтожили на Донбассе редчайшую российскую технику "Зоопарк". Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром:

Видео: YouTube

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США письмо Верховная Рада Азов

Источник: Сегодня

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