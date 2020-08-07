Объедет все 400 км передовой: Зеленский рассказал, как ночевал у военных

Президент Владимир Зеленский второй день на Донбассе. Вчера он заходил даже в супермаркет в Бахмуте, а сегодня приехал уже в Марьинку. Он признался, что заночевал у военных, а также намерен объехать всю передовую и пообщаться с бойцами. Об этом он рассказал журналистам.

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По его словам, он приехал на передовую, чтобы ознакомиться с ситуацией, как идет служба у военных. Только за вчерашний день и сегодняшнее утро проехали больше 100 километров вдоль линии разграничения.

"Ели с ребятами, ночевали также. Полностью хочу понять, пообщаться, какая ситуация. Все под контролем … Вчера зашли к ним … Ночевали, ну один такой домик небольшой. Ну там, где наши ребята расположены, там и ночевали. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно, я даже удивлен, что военные в хорошей форме. Я не мог столько съесть. Как говорят и первое, и второе и компот. Все было: и печенье, и вафли, а кто не наестся, то может ночью еще прийти и, как ребята говорили, бутрики съесть. Ну можем и бутрики", – рассказал Зеленский.

Зеленский обедает с солдатами

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При этом он отметил, что сегодня будет объезжать Донбасс до 8-9 часов вечера, а потом ночью в Киев. Президент хочет еще за два раза объехать все самые важные и приоритетные направления на фронте.

"Максимум, что можно объехать, увидеть, пообщаться, пожать руки. Кстати, когда жмешь руки (военным), то чувствуешь, что украинцы в безопасности – мощные у всех руки такие. Поэтому за два раза, я думаю, все объеду, все 400 километров линии разграничения. Они (военные) удивляются, что раньше так не приезжали, не ночевали", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что иногда с гражданскими людьми, с военными нужно вместе кушать, и даже иногда выпить, чтобы откровенно обсуждать вопросы.

Видео: president.gov.ua

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что уже 10 дней ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию.

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