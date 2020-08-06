Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет за кофе и сладостями

О том, что президент побывал в супермаркете, сообщила его пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей поездки на Донбасс зашел в супермаркет в Бахмуте за кофе и сладостями. Соответствующее видео опубликовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель

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"Президент решил купить кофе и сладости. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общение с людьми", – подписала видео Юлия Мендель.

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На видеозаписи нет звука, и о чем Зеленский общался в супермаркете – неизвестно. Тем временем в сети появились фотографии Зеленского из супермаркета с посетителями.

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Позже сам Зеленский в своем Фейсбуке рассказал, что зашел в первый попавшийся магазин "без какой-либо предварительной подготовки".

"И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией", – отметил он.

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Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский приехал в Донецкую область, где посетил открытие мемориала погибшим воинам и волонтерам, а также вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне ООС.

Как сообщал сайт "Сегодня", во время выступления перед журналистами Зеленский объяснил, почему включил Кравчука в переговоры по Донбассу. Глава государства считает, что сейчас у Украины мощная переговорная команда, и подтвердил, что в ней появится бывший премьер-министр Витольд Фокин.

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