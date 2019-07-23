Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Объединение трех министерств: появилась реакция главы Минспорта на планы Зеленского

23 июля, 13:52

Жданов обратился с просьбой и рекомендацией к власти

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины.

Министерство молодежи и спорта необходимо сохранить и не допустить его объединения с Министерством культуры и Министерством информационной политики. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Моя просьба и рекомендация к новой власти – необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", – говорится в его комментарии, обнародованном на сайте Минспорта 23 июля.

Жданов призвал продолжить позитивные шаги, которые его команде удалось сделать за последние пять лет – новые конкурсы и возможности для молодежи, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, а также закупку современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры.

По его словам, функционирование Минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд.

Он добавил, что министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях существуют практически в каждой стране Европы.

"Молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетными направлениями государственной политики в Украине", – заключил Жданов.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта. Его заявление прозвучало в штабе партии "Слуга народа" после закрытия избирательных участков в день парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. Глава государства добавил, что структура этого объединения появится в ближайшее время, когда будет новое правительство.

Зеленский также раскрыл планы его команды по информационной войне:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег жданов, минкультуры украины, мининформполитики, минспорта

Вы сейчас просматриваете новость " Объединение трех министерств: появилась реакция главы Минспорта на планы Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расходы на Минспорта в 2019 году могут вырасти на 10%: проект бюджета

17 сентября 2018, 19:55

200 млн грн из бюджета могут выделить на строительство или реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры

В Мининформполитики рассказали, сколько потратят на популяризацию Украины за границей

30 августа 2018, 19:10

Министерство проводит тендеры на мероприятия по укреплению положительного имиджа Украины в зарубежных медиа

Наступление ВСУ или политика: почему боевики не мешают украинским военным на Донбассе

17 августа 2018, 08:34

Политики спекулируют на успехах сил ООС на Донбассе, говорит военный эксперт

Иностранных журналистов в оккупированный Крым будут пропускать по новой инструкции

2 декабря 2018, 17:05

Механизм доступа иностранных СМИ к полуострову в целом остается в силе

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Динамовский поляк мило кокетничает со своей киевской подругой

10 карьерных страхов, которые тянут нас назад

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на на "Евровидение"

Как сделать волосы блестящими

Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Динамовский поляк мило кокетничает со своей киевской подругой

10 карьерных страхов, которые тянут нас назад

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря

Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь