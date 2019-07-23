Объединение трех министерств: появилась реакция главы Минспорта на планы Зеленского

Жданов обратился с просьбой и рекомендацией к власти

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины.

Министерство молодежи и спорта необходимо сохранить и не допустить его объединения с Министерством культуры и Министерством информационной политики. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Моя просьба и рекомендация к новой власти – необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", – говорится в его комментарии, обнародованном на сайте Минспорта 23 июля.

Жданов призвал продолжить позитивные шаги, которые его команде удалось сделать за последние пять лет – новые конкурсы и возможности для молодежи, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, а также закупку современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры.

По его словам, функционирование Минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд.

Он добавил, что министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях существуют практически в каждой стране Европы.

"Молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетными направлениями государственной политики в Украине", – заключил Жданов.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта. Его заявление прозвучало в штабе партии "Слуга народа" после закрытия избирательных участков в день парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. Глава государства добавил, что структура этого объединения появится в ближайшее время, когда будет новое правительство.

Зеленский также раскрыл планы его команды по информационной войне:

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