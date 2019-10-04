Обмен "всех на всех": в Кремле сделали заявление

Фото: kremlin.ru

В Кремле подтвердили, что Россия и Украина ведут работу по подготовке нового обмена удерживаемыми лицами. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что с российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех". Это должно быть окончательной целью. Все зависит от готовности двух сторон, определенная работа в этом контексте продолжается", – сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли подтвердить в Кремле слова украинских представителей о том, что на следующей неделе состоится новый масштабный обмен между Украиной и РФ.

На вопрос, идет ли речь об обмене между Украиной и РФ, или Украиной и так называемыми "республиками", Песков ответил: "Ничего не могу уточнить. Работа продолжается в этом направлении".

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ уже на следующей неделе. При этом Пристайко не уточнил деталей.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Родные на очередность обмена влиять не могут": интервью с братом узника Кремля".

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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