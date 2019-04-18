Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости политики

Обращение Порошенко к украинцам: видео

Сегодня, 16:44

Глава государства рассказывает о достижениях Украины и коварных планах Кремля

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко накануне выборов решил выступить с обращением к украинцам.


"Еще раз прошу прощения. Больше всего болит то, что не удалось – завершить войну, потому что ключ от мира не в наших руках … Мы не достаточно продвинулись в борьбе с коррупцией. Но если верить, что президент может все, то он не может все сразу", – сказал он.

Также глава государства отметил, что президент РФ Владимир Путин провалил планы в Украине, но не отказывается от них в будущем, и всячески будет мешать европейской интеграции.

Отметим, Порошенко решил выступить накануне дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на стадионе и в студии "Общественного". Куда и какой кандидат придет – это другой вопрос. Также мы показывали, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном". На стадионе у кандидатов в президенты будут отдельные сцены, а в НОТУ готовы, если в студию никто не придет. Смотрите, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном".

Также стали известны правила дебатов в студии. Законом установлен определенный регламент президентской дискуссии на выборах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, выборы, Порошенко, обращение

Вы сейчас просматриваете новость " Обращение Порошенко к украинцам: видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 16:32

Штабы кандидатов утрясают последние формальности перед очной встречей претендентов на пост президента

Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Сегодня, 16:12

Некоторые пропагандистские каналы Кремля решили включить трансляцию встречи с переводом на русский

Три минуты на ответ: правила дебатов между Порошенко и Зеленским

Сегодня, 14:47

Законом установлен определенный регламент президентской дискуссии на выборах

После выборов Путин может изменить политику по Донбассу – экс-посол США

Сегодня, 13:55

Ни Зеленский, ни Порошенко в случае победы на выборах не сдадут интересы Украины Путину, считает американский дипломат

Зеленский показал своих людей

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Антон Геращенко: Порошенко хочет стать премьером у Зеленского

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

«Девочка должна быть задушена»

Как стирать пуховик в стиральной машине

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

В ЕС озвучили "резервный план" подавления России

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Самые актуальные образы для городских модниц

Как своими руками удалить царапины и мелкие дефекты на машине?

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

У Зеленского отреагировали на "агитационный митинг" Порошенко

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину