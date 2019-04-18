Обращение Порошенко к украинцам: видео

Глава государства рассказывает о достижениях Украины и коварных планах Кремля

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко накануне выборов решил выступить с обращением к украинцам.

"Еще раз прошу прощения. Больше всего болит то, что не удалось – завершить войну, потому что ключ от мира не в наших руках … Мы не достаточно продвинулись в борьбе с коррупцией. Но если верить, что президент может все, то он не может все сразу", – сказал он.

Также глава государства отметил, что президент РФ Владимир Путин провалил планы в Украине, но не отказывается от них в будущем, и всячески будет мешать европейской интеграции.

Отметим, Порошенко решил выступить накануне дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на стадионе и в студии "Общественного". Куда и какой кандидат придет – это другой вопрос. Также мы показывали, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном". На стадионе у кандидатов в президенты будут отдельные сцены, а в НОТУ готовы, если в студию никто не придет. Смотрите, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном".

Также стали известны правила дебатов в студии. Законом установлен определенный регламент президентской дискуссии на выборах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обращение Порошенко к украинцам: видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"