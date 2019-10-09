ОБСЕ поддерживает: в "Слуге народа" назвали условие для выборов на Донбассе

/ Фото: Сегодня

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура считает недопустимым проведение выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей до того, как Украина возьмет под свой контроль государственную границу с Россией. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Выборы возможны лишь после того, как туда зайдет наша полиция, которая будет следить за безопасностью граждан и в полной мере выполнять правоохранительные функции, а наши военные возьмут под контроль границу. Только в таком случае возможно проведение выборов в ОРДЛО", – сказал он.

Качура отметил, что позицию "Слуги народа" поддерживают и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Недавно я встречался в Варшаве с генеральным секретарем ОБСЕ, мы обсуждали эти вопросы. Они поддерживают нашу позицию: сперва освобождение территорий, затем проведение выборов – согласно Конституции и законам Украины. И лишь затем введение каких-то особых статусов", – подчеркнул нардеп.

Читайте подробнее о ситуации вокруг Донбасса в материале "Сегодня": Мир не любой ценой: "красные линии" переговоров с Россией.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, установления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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