Мир не любой ценой: "красные линии" переговоров с Россией

Украина может пойти на компромисс ради достижения мира. Но он не будет безграничным

/ Фото: Сегодня

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Предварительное согласование Украиной так называемой "формулы Штайнмайера" открыло путь к разблокированию переговоров в Нормандском формате и, как надеются украинские власти, к миру. В то же время подвижки в процессе мирного урегулирования, пребывавшем до этого долгое время в анабиозе, вызвали серьезные дискуссии в политикуме и обществе. Что нашло свое отражение, в том числе, в протестах, вылившихся на улицы украинских городов.

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При всем кажущемся разнообразии взглядов граждан на решение вопроса мира, на самом деле все дискуссии можно свести к одному вопросу: где та "красная черта", заступать за которую Украина не может и не должна в любом случае?

Почему компромисс неотвратим

Сложившаяся ситуация так или иначе требует компромисса. То есть уступок и определенных потерь. Легких решений здесь точно быть не может. Даже, казалось бы, самый простой вариант – оставить все как есть, а то и вовсе отказаться от идеи в ближайшей исторической перспективе вернуть оккупированные территории (такие идеи также имеют место, прежде всего в экспертных кругах) – лишь на первый взгляд кажется простым. Для значительной части общества сам факт отказа (пусть даже на время, пока Украина не поднимется на ноги) от территорий является той самой "красной чертой", переходить за которую нельзя.

Кроме того, очевидно, что такой вариант менее всего устроит Кремль. Ведь главная цель – оставить Украину в орбите своего влияния и поставить крест на евроатлантических устремлениях Киева – Москвой не будет достигнута. Потому не исключено, что "отказ" Украины от выполнения Минских договоренностей повлечет запуск Кремлем "сепаратистских сценариев" в других регионах. А кроме того, отказ от Минска, очевидно, серьезно ударит по международному имиджу нашей страны и поддержке Украины нашими западными союзниками.

С другой стороны, не меньшие, а даже большие риски несет в себе безоговорочное выполнение условий Кремля. И "формула Штайнмайера" – далеко не последнее и не самое опасное из них. Дело в том, что Минские соглашения, несмотря на кажущуюся строгость формулировок, оставляют место для довольно широкой интерпретации. (По сути, та же "формула Штайнмайера" и есть интерпретацией ряда пунктов соглашений – касающихся местных выборов в ОРДЛО). И этим пользовались, пользуются и, очевидно, будут пользоваться в дальнейшем как Кремль – для достижения своих целей, так и украинские власти – в стремлении защитить национальные интересы.

Несколько простых примеров. Минские соглашения предполагают, что вопросы, касающиеся местных выборов "на основании закона о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, будут обсуждаться и согласовываться с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы". При этом сами выборы должны быть проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ.

Украинская сторона считает, что выборы "по стандартам ОБСЕ" по умолчанию предполагают разоружение незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО. Отсюда, в частности, и заявление президента Владимира Зеленского о том, что выборов под дулами пулеметов не будет. Подобной позиции придерживаются и наши ключевые союзники.

"Наше внимание должно сосредоточиться на безопасности. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая полное соблюдение режима прекращения огня, вывод войск и прекращение поддержки, разоружение и расформирование незаконных вооруженных формирований в так называемых народных республиках, перед тем как продвигаться с местными выборами на востоке Украины", – заявила, в частности, на днях заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл.

В свою очередь, Россия и ее марионетки в т.н. "ЛНР" и "ДНР" заявляют, что в соглашениях ничего не говорится о разоружении до выборов и, тем более, о предоставлении Украине контроля над границей. Так, в совместном заявлении "руководители республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник отметили: "Когда Владимир Зеленский говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит".

Еще один пример. Пункт 11 Минских соглашений предусматривает "проведение конституционной реформы,… предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Луганской и Донецкой областей, согласованных с представителями этих районов)". Украина полагает, что данный пункт, нами, по сути, выполнен: в государстве проведена реформа децентрализации, соответствующие нормы, которые будут касаться, в том числе, ОРДЛО после восстановления контроля над этими территориями, закреплены в Конституции.

В то же время Кремль полагает иначе. Устами министра иностранных дел Украине, фактически, был поставлен ультиматум. "Никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", – заявил Сергей Лавров.

"Красные линии" для Украины

При этом, акцентируем, для украинской стороны такие моменты, как закрепление в Основном законе особого статуса – отнюдь не "переговорная позиция", которую, при определенных обстоятельствах, можно пересмотреть. Это действительно "красная линия", через которую власть переступить не может. Хотя бы потому, что подобный шаг требует наличия в парламенте конституционного большинства, готового поддержать изменения. А такого большинства в парламенте нет.

"Есть целый ряд "красных линий", за которые наша политическая сила никогда не заступит. Фракция "Батькивщина" категорически не поддерживает внесение особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. Категорически. Это, по сути, будет означать согласие Украины на создание Приднестровья, – рассказала сайту "Сегодня" лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко. – Еще одна красная линия – условия, при которых могут быть проведены местные выборы. Мы настаиваем, что их проведение возможно лишь после демилитаризации, восстановления контроля над границей, возвращения в свои дома граждан, которые после начала российской агрессии вынуждены были выехать в другие регионы Украины. Ни при каких других условиях выборы проводиться не должны", – сказала лидер "Батькивщины".

Разумеется, есть "красные линии" и у парламентской оппозиции. Как рассказал сайту "Сегодня" народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, одной из них является "фактическая федерализация" Украины.

"Любое право вето на решения Украины, вето на движение нашей страны на Запад, вето на модернизацию Украины – это красная линия. Восстановление Донбасса исключительно за счет Украины и отказ России возмещать ущерб, нанесенный ее действиями, – красная линия. Снятие с России ответственности – красная линия. Я могу еще много перечислять. Главная суть в следующем: мы должны вернуть эту землю, это наша земля. Но не любой ценой. Мы не имеем права возвращать ее в виде "раковой опухоли", которая уничтожит всю Украину. И из этой аксиомы должна исходить любая украинская власть", – сказал Алексей Гончаренко.

Совсем не однозначна в своих оценках и фракция "Слуга народа". Так, к примеру, для одних представителей монокоалиции внесение особого статуса Донбасса в Конституцию – правда, на определенных условиях – может, как минимум, рассматриваться.

"Что касается особого статуса в Конституции, то нужно понимать, что имеется в виду под особым статусом. До этого у нас в Конституции особый статус имели Киев и Севастополь. И этот статус был направлен на уменьшение возможностей местного самоуправления, а не увеличение. Поэтому говорить о конституционном закреплении особого статуса для ОРДЛО можно лишь после того, как мы будем понимать, что этот статус несет в себе, увидим новый закон об особенностях местного самоуправления на бумаге", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член фракции "Слуга народа" Святослав Юраш.

При этом парламентарий акцентировал, что для него лично "красной линией" являются границы Украины.

"Я родился в Украине с Крымом и Донбассом и я хочу умереть в Украине с Крымом и Донбассом. Еще одна линия – никаких территориальных "концессий" России. Это позиция, о которой я неоднократно говорил во время выборов и которой придерживаюсь", – сказал Юраш.

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Ирина Верещук более категорична в своих взглядах.

"Внесение особого статуса Донбасса в Конституцию лично для меня – красная линия. Я буду готова сложить депутатский мандат, если будет ставиться вопрос таким образом. Но уверена, этого никогда не произойдет. Поскольку и президент, и правительство, и парламент, в том числе, понимают, что будет, если мы заложим в Конституцию особый статус, – отметила Ирина Верещук в комментарии сайту "Сегодня". – Мы считаем, что никаких особых статусов в Конституции, причем даже не двум областям, а трети этих областей, быть не может. Не может быть более "особых" регионов, менее "особых" регионов. Мы вносим изменения, касающиеся децентрализации. Мы можем говорить об особенностях местного самоуправления. И это может регулироваться отдельными законами, но никак не Конституцией", – сказала народный депутат.

Еще один представитель "Слуги народа" – народный депутат Александр Качура – отметил в комментарии сайту "Сегодня", что считает недопустимым проведение выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей до того, как Украина возьмет под контроль государственную границу.

"Выборы возможны лишь после того, как туда зайдет наша полиция, которая будет следить за безопасностью граждан и в полной мере выполнять правоохранительные функции. А наши военные возьмут под контроль границу. Только в таком случае возможно проведение выборов в ОРДЛО, – отметил Александр Кучура. – Недавно я встречался в Варшаве с генеральным секретарем ОБСЕ, мы обсуждали это вопросы. Они поддерживают нашу позицию: сперва освобождение территорий, затем проведение выборов – согласно Конституции и законов Украины. И лишь затем введение каких-то особых статусов", – сказал народный депутат.

Другие представители новой украинской власти называют свои "красные линии". Так, спикер Дмитрий Разумков среди таковых назвал проведение местных выборов в ОРДЛО не по украинскому законодательству, а также до решения вопросов безопасности. Аналогичный тезис озвучил журналистам глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Не закреплять в Конституции никакие особенные статусы… И, конечно, урегулирование условий безопасности идет перед выборами. Вот это, собственно говоря, и есть переговорной позицией Украины", – отметил Яременко.

В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко, выступая в эфире одного из телеканалов, сказал, что "красной линией" является также участие боевиков в выборах в Верховную Раду Украины. "Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся… Не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это политическая "красная линия", каких очень много", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Красных линий" действительно очень много, как и мнений, каким образом должен быть разрешен вопрос Донбасса. Кто-то готов на самые широкие уступки. Для кого-то, кто не приемлет даже самой возможности переговоров с агрессором, "красные линии" давно перейдены. Не исключено, Украине в процессе достижения компромисса придется перейти еще какие-то линии. Главное, не перейти "желто-голубых" линий.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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