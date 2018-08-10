ОБСЕ призвала Россию освободить Сенцова из-за состояния его здоровья

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир вновь обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая голодает.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Очень встревожен ухудшением состояния здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает с протестом в российской тюрьме. Я повторяю мой призыв освободить его. Это сейчас очень срочно", – подчеркнул Дезир.





