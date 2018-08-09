Сенцов не получает письма из-за проблем с цензором, – сестра

Она добавила, что цензор может быть в отпуске, но это внутренняя проблема колонии, которую должны решить

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, состояние которого ухудшается, не получает письма из-за проблем с цензором, который их предварительно прочитывает.

Об этом в эфире"Громадского" сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.

"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, отрывки собирает, а сейчас вообще ничего", – сказала Каплан.

Она добавила, что цензор может быть в отпуске, но это внутренняя проблема колонии, которую должны решить.

По ее словам, в письме к ней Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом.

"Такое впечатление, что он совсем потерял надежду", – добавила сестра.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась в Администрацию президента России с просьбой помочь незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Также сообщалось, что двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.