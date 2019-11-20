"Обучение должно быть более быстрым": Зеленский встретился с детьми (видео)

Глава государства обсудил с детьми, каким должно быть образование в Украине

Скриншот

Реклама

Президент Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной", где он пообщался с детьми об образовании в школах и высших учебных заведениях.

По его мнению, образование должно быть более либеральным, быстрым, чтобы украинцы могли выбирать предметы и иметь возможность менять профессию по ходу обучения.

"Иногда ты можеш обучаться два года одной профессии, а потом сделать так, чтобы перейти на другую профессию. Мне кажется – это правильно. Мы сейчас спорим с нашим новым министром образования (она готовит большую программу)… Человек учится в течение 5, 10, 20 лет... Вам не кажется, что обучение в школе, вузе должно быть более быстрым? И мы можем себе позволить менять профессию в течение обучения. Иногда мы можем поступать на экономиста, учиться два года, а потом увидим, что в стране много экономистов (сейчас семь экономистов на одно место в Киеве), и человек может сменить профессию по ходу обучения в университете", – сказал Зеленский.

О чем еще говорил глава государства с молодежью, смотрите на видео:

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 сентября в Украине была запущена программа реформ "Новая украинская школа". Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама