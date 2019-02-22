Обвинительный акт по Омеляну направили в суд
У чиновника оказалось имущество, стоимость которого значительно превышает объем его доходов
Дело о подозрении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении сегодня направили в Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
"22 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Украины, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации, направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 сентября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.
На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. При этом Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать имущество Омеляна.
Сам Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. Министр также уверял, что судебное разбирательство не станет поводом для отставки.
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