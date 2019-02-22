Обвинительный акт по Омеляну направили в суд

У чиновника оказалось имущество, стоимость которого значительно превышает объем его доходов

Владимир Омелян. Фото: Л. Грубник, Сегодня

Обвинительный акт по Омеляну направили в суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/00e/b4a/5c700eb4abfa4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/00e/b4a/5c700eb4abfa4.jpg 2019-02-22T17:02:00+02:00 Политика У чиновника оказалось имущество, стоимость которого значительно превышает объем его доходов

Дело о подозрении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении сегодня направили в Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"22 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Украины, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации, направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. При этом Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать имущество Омеляна.

Сам Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. Министр также уверял, что судебное разбирательство не станет поводом для отставки.

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