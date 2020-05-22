Обвинительный акт в отношении Грымчака направили в суд

Судить будут экс-чиновника и его сообщника, которых обвиняют в вымогательстве взятки и мошенничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд дело Юрия Грычмчака, которого недавно перевели под ночной домашний арест. Бывшего замминистра по вопросам оккупированных территорий обвиняют в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"САП направлено в Высший антикоррупционного суда обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника". Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 ("мошенничество"); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к предоставлению взятки") Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что Грымчак предложил представителю одной фирмы помочь оформить документы на "запрещенное" строительство в Киеве (на земельных участках в зоне культурного наследия), за что просил миллион долларов. По его словам, эти средства должны были быть распределены между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, в частности Министерства культуры, Минюста, Украинского государственного института культурного наследия, Киевской городской администрации.

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Кроме того, Грымчак за 100 тыс. долл. обещал обеспечить принятие необходимого судебного решения по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу выше указной фирмы, а именно обратиться к заместителю Генерального прокурора, который должен был якобы повлиять на голову Кассационного гражданского суда, а тот в свою очередь мог повлиять на судей этого суда.

В дальнейшем сумму взятки уменьшили до 80 тыс. долл. и заместитель министра получил 50 тыс. долл. первого транша, которые распределил между собой и сообщником. 14 августа 2019 Грымчак получил от представителя частной фирмы часть средств из обусловленного миллиона в 450 тыс. долл. за якобы решение земельного вопроса и второй транш в размере 30 тыс. долл. за разрешения вопроса с судом.

Как сообщали новости "Сегодня", в августе 2019 года Юрий Грымчак и его сообщник были задержаны на полумиллионной взятке, после чего чиновника арестовали. В январе экс-замминистра этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское, а уже 30 января Грымчака отпустили из СИЗО.

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