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"Обычная практика Путина": депутат рассказала о причинах обострения на Донбассе

21 мая, 13:07

Сергей Мартынец , Виталий Рябошапка

На передовой каждый раз обостряется обстановка, если переговоры по Донбассу идут не по плану Кремля

В Верховной Раде уже отреагировали на эскалацию ситуации на Донбассе. Новое обострение на передовой – это ответ на принципиальную позицию Украины в Трехсторонней контактной группе. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

По ее словам, на передовой каждый раз обостряется обстановка, если переговоры по Донбассу идут не по плану Кремля.

"Мое личное мнение: заявления боевиков и эскалация – это ответ Кремля на позицию Украины на крайнем заседании ТКГ и попытка надавить на официальный Киев. Продемонстрировать, что если мы не будет выполнять то, как они видят Минские договоренности, будет формироваться нарратив, что ситуация на Донбассе неконтролируемая. Это обычная практика Путина. Он делает все возможное, шантажируя, бряцая оружием на Донбассе. Как только в Минске происходит что-то не так, как задумал Кремль, происходит эскалация. Но эта практика не является секретом ни для нас, ни для мирового сообщества, которое адекватно оценивает происходящее и делает правильные объективные выводы", – сказала Верещук.

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По словам народного депутата, нынешние действия Кремля станут дополнительным аргументом для украинской стороны во время визита главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Берлин, где они встретятся с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщали новости "Сегодня", главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" объявили "полную боевую готовность" для бандформирований. На улицах Донецка замечена военная техника. Оккупанты винят украинских военных в обстреле, в результате которого якобы была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор. Теперь боевики хотят отодвинуть линию соприкосновения от линии электропередачи. В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Более того, в связи с этой ситуацией руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма собирает экстренное заседание Контактной группы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Ирина Верещук

Источник: Сегодня

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