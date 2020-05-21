"С обороноспособностью все в порядке": в Раде отреагировали на эскалацию на Донбассе

На Донбассе снова гибнут украинцы – 20 мая снайпер подстрелил одного бойца ВСУ, а также на мине подорвался командир батальона Луганск-1

Несмотря на приостановление работы Верховной Рады из-за нового случая коронавируса среди депутатов, народные избранники готовы собраться и реагировать на эскалацию напряженности на Донбассе, а комитет по нацбезопасности находится на постоянной связи с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и Министерством обороны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила народный депутат от "Слуги народа", член оборонного комитета Ирина Верещук.

Отметим, что из-за нового случаев заражения коронавирусом в Раде, депутаты изменили план работы и на этой неделе уже не соберутся.

"Вчера у нас было заседание комитета, но этот вопрос (эскалации на Донбассе, – ред.) не обсуждался. Но мы обсуждали его между собой и договорились держать руку на пульсе. На заседании присутствовал замминистра обороны, с ним мы также договорились быть на постоянном контакте и в случае реальной эскалации сразу собрать комитет. Руководитель комитета держит постоянную связь с секретарем СНБО (Алексеем) Даниловым. Верховная Рада временно приостановила работу в зале из-за случая коронавируса. Но, конечно, если будет необходимость, мы сразу соберемся на заседание и примем все необходимые политические решения", – сказала Ирина Верещук.

Читайте также: Аваков сообщил подробности гибели полковника спецназа полиции на Донбассе

Реклама

При этом, по ее словам, единственное, что может сделать парламент и комитет на данном этапе, – принять политическое заявление.

"Каких-либо чрезвычайно срочных вопросов по армии, по обороноспособности нет. Все вопросы, которые возникают, мы решаем на комитете и в парламенте в оперативном режиме, вместе с представителями Минобороны и Офиса президента. Для того, чтобы ускорить утверждение и реализацию решений, мы завели практику, что вопросы рассматриваются вот в таком расширенном составе. Потому могу заверить, что с обороноспособностью у нашего государства все в порядке. Но, снова-таки, если будет необходимость, и комитет и парламент оперативно соберется", – отметила нардеп.

Но главная задача сейчас, по ее словам, погасить эскалацию.

"И я знаю, что основным центром, который ее сейчас решает, является Офис президента", – резюмировала Верещук.

Как сообщалось, ситуация на Донбассе в последние несколько дней обострилась. В зоне ООС во время выполнения задания погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

Также мы писали, что 20 мая на Донбассе в результате снайперского огня боевиков ранен украинский военный вблизи населенного пункта Марьинка.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама