"Это провокация": Зеленский ответил на слова главаря "ЛНР"

Главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил Киев в обстрелах и повреждении линии электропередач. В ответ на эти слова президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что это была провокация боевиков.

По его словам, из-за этой ситуации должны пройти "минские переговоры".

"Было заявление этого Пасечника, что была провокация, и мы стреляли и ОБСЕ это видело. Я вам скажу – 1,5 месяца коронавируса, а десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территорию. Ни одну машину не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам – мы отвечаем боевикам. Все, что мы делаем. Я верю, что влияние на них имеет Российская Федерация и после заявления Пасечника будет срочная встреча в Минском формате – должны на них повлиять. Я уверен, что провокации направлены информационно против Украины только из-за того гуманитарного кризиса, который там происходит", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на этой же пресс-конференции Зеленский комментировал возможность встречи с Путиным и переговоры по Донбассу. По его словам, он готов к любому формату, лишь бы быстрее договориться и закончить войну.

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Также он спустя год объяснил свои слова по Донбассу "просто перестать стрелять". Глава государства напомнил, что именно боевики не хотят прекращать огонь на передовой.

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