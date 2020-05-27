"Очень подленько": в Украине ответили Шредеру на оскорбление посла

МИД пообещал не дать в обиду посла в Германии Андрея Мельника

Оскорбительное заявление экс-канцлера и одного из главных лоббистов Кремля в Германии Герхарда Шредера об украинском после в этой стране Андрее Мельнике было недопустимым и низким.

Об этом заявил на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера – предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами!" - написал Боднар, пообещав не дать украинского посла в обиду.

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Напомним, в первом выпуске своего подкаста бывший канцлер и глава совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер, комментируя антироссийские санкции Евросоюза и критику в свой адрес со стороны посла Украины, грубо высказался о Мельнике.

"Почему то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" – сказал он.

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Напомним, в ноябре 2018 года Герхард Шредер попал в списки сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду, оправдание вооруженной агрессии РФ и оккупации украинского Крыма. Это спровоцировало скандал – немецкий МИД потребовал у Киева удалить сайт.

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Ранее Украина призывала ЕС ввести санкции против бывшего канцлера, который после завершения политической карьеры стал открыто продвигать интересы президента РФ Владимира Путина – возглавив комитет акционеров компании Nord Stream AG, а позже – компанию Nord Stream 2 и совет директоров "Роснефти".

Кроме того, он цинично предлагал отменить санкции против России, потому что это якобы все равно не изменит политику Москвы в отношении Украины.

Впрочем, такое поведение нетипично для современной немецкой власти, которая систематически поддерживает Украину. Больше об этом – в сюжете "Сегодня" об октябрьском визите президента Владимира Зеленского в Берлин:

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