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Экс-канцлер Германии Шредер грубо обозвал украинского посла – западные СМИ

27 мая, 11:12

Денис Беспалов

Бывший немецкий канцлер активно лоббирует интересы России

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер продолжает призывать к отмене введенных против России санкций. Посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который критиковал его за такую позицию, бывший немецкий политик назвал "карликом". Об этом сообщает Deutsche Welle.

В своем подкасте Шредер, говоря о борьбе с коронавирусом, среди прочего призывал к международному сотрудничеству и вновь пытался лоббировать интересы Москвы, призывая к отмене санкций.

"Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" – сказал Шредер.

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При этом Шредер не произнес имени украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.

По мнению журналистов, поводом для выпада Шредера стало интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике опубликованные в этом же издании призывы экс-канцлера снять санкции с России, введенные за ее действия против Украины. Именно это, судя по записи, вызвало гнев Шредера, а не то, что Мельник назвал его "топ-лоббистом президента России Путина", как предположили немецкие СМИ.

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Напомним, ранее Андрей Мельник предложил пари Герхарду Шредеру, что Украина вернет Крым еще при жизни бывшего канцлера.

Как известно, после своего ухода с поста канцлера Германии в 2005 году Шредер возглавил сначала наблюдательный совет, а вскоре и комитет акционеров компании Nord Stream AG, созданной для управления магистральным газопроводом "Северный поток". В 2016 году он возглавил также компанию Nord Stream 2 – оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

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Напомним, в марте 2018 года на тот момент министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европейский Союз ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который сейчас занимается продвижением интересов президента РФ Владимира Путина во всем мире.

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Россия Германия Украина санкции Андрей Мельник шредер

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