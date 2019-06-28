Один из освобожденных боевиками украинцев находился в розыске – СБУ
Дело ведет военная прокуратура, Служба безопасности не будет вручать подозрение
Освобожденный из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.
В то же время она отметила, что СБУ не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение.
"Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", – сказала она.
При этом Дмитрий Великий отказался говорить о том, как попал в плен. Он рассказал журналистам, что боевики удерживали его в Макеевской колонии. При этом о себе освобожденный украинец отказался говорить.
"Хочу сказать за ребят. Есть Рома Писанец, который занимался разведкой, радиоэлектронной. Есть Валера Матюшенко – он тоже данные в СБУ передавал. Очень много есть ребят. Есть Кулиш, который тоже ДРГ занимался. Очень много есть ребят, которые помогали Украине", – сказал Великий.
Также Гитлянскую спросили, будут ли проводиться фильтрационные мероприятия по проверке освобожденных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками.
"У нас есть обычная процедура проверки, которую мы проводим в отношении всех освобожденных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству. Но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили, он будет освобожден от уголовной ответственности. Поэтому, если у ребят так, не дай Бог, произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и в отношении них не будет никаких уголовных преследований", – подчеркнула Гитлянская.
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Также она сообщила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию. При этом пресс-секретарь СБУ уточнила, что Великий с еще тремя освобожденными украинцами сейчас поедет в клинику для обследования.
Напомним, сегодня, 28 июня, в Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.
Они рассказали также, что о возвращении домой узнали дня четыре назад.
Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте.
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