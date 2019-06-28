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Четверо освобожденных украинцев прибыли в аэропорт "Жуляны" – видео

28 июня, 17:37

В Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев

Фото: 112.ua

Четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны). Об этом сообщил 112 Украина. Видео встречи украинцев в аэропорту будет опубликовано позже.

В Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.

Они рассказали также, что о возвращении домой узнали дня четыре назад.


Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте. Тогда украинская сторона выставляла на обмен граждан РФ. Однако ответа не последовало.

Кроме того, на сессии ПАСЕ в Страсбурге государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален заявила, что России для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы необходимо освободить украинских моряков и других заложников, а также способствовать международному мониторингу в России за ситуацией с правами человека.


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Тег Жуляны, Украина, РФ, пленные украинские военные

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Источник:

112.ua

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