Визит Порошенко во Францию: все, что нужно знать о встрече с Макроном

11 ноября президент Украины Петр Порошенко отправится с визитом в Париж (Франция), где примет участие в памятном мероприятии. Об этом рассказал на брифинге государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

По его словам, глава украинского государства отправится во Францию по приглашению своего коллеги Эммануэля Макрона.

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 годовщины конца Первой Мировой войны", – сказал Лемуан.

Именно в этот день, 11 ноября, ровно 100 лет назад был подписан Мирный договор, положивший конец Первой мировой войне. 11 ноября во Франции носит название Дня перемирия и отмечается с 2011 года. В День перемирия в стране поминают погибших не только на Первой мировой, но и во всех войнах, в которых когда-либо участвовала Франция.

Пока рядовые французы наслаждаются выходным днем, в Париже у Триумфальной арки на Елисейских полях, у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата проходят церемонии с участием первых лиц государства. Иностранные высокопоставленные гости – не исключение. Так, в этом году ожидается прибытие в Париж более 80 глав государств из разных стран мира.

Мероприятия по поводу столетия Мирного договора стартовали уже 4 ноября. Так, в прошлое воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон встретил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Страсбурге, расположенном на границе с Германией.

Любопытно, что одновременно с президентом Украины французскую столицу посетят президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

В Кремле сразу же анонсировали встречу в Париже Путина и Трампа, но сам президент США заявил, что он не планирует полноформатную встречу с Путиным.

"Насколько я понимаю, у нас будет ланч. Я буду на нем присутствовать, я полагаю, что президент Путин будет там. Но я не думаю, что у нас что-либо запланировано в Париже", – сказал Трамп.

Возвращение "нормандской четверки"

Встреча 11 ноября в Париже лидеров четырех государств, которые составляют "нормандскую четверку", может быть совсем не случайной.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, 11 ноября могут пройти переговоры "нормандской четверки" по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой, судя по всему, есть некий "план" по разрешению ситуации на Донбассе.

Напомним, что на День перемирия во Францию прилетит также президент США Дональд Трамп. Как считает Фесенко, немецкий канцлер намерена подключить Трампа к разрешению российско-украинского кризиса.

"Канцлер Германии хочет проговорить тему миротворцев в "нормандской четверке", а также с Трампом. Меркель, возможно, намерена до завершения своего срока на посту канцлера достичь заметного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Она хочет уйти из большой политики, имея конкретные результаты – по Минским соглашениям и миротворцам. Меркель хочет добиться осуществления своего плана по Донбассу. Она много вложила и в Минские соглашения, и в "нормандский формат", и не собирается бросать на полпути", – убежден Фесенко.

По информации эксперта, у Меркель есть полноценный план по миротворцам с компромиссными идеями, который, судя по всему, обсуждался и с Путиным во время визита в Москву, и с Порошенко – во время ее недавнего визита в Киев.

О чем говорили Порошенко и Макрон в прошлую встречу

Напомним, что это будет уже второй официальный визит лидера украинского государства в столицу Франции. Впервые Порошенко посетил Париж по приглашению президента Франции Макрона в июне 2017 года.

По словам Порошенко, переговоры были основательными. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере улучшения инвестиционного климата, энергетике, сельхозсекторе и перерабатывающей промышленности. Кроме того, стороны договорились развивать на многостороннем уровне сотрудничество в рамках имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Львиная часть наших переговоров была посвящена ситуации на востоке нашей страны, противодействию российской агрессии в отношении суверенной и независимой Украины и ситуации в Крыму. Мы очень тщательно обсудили все обстоятельства, определили тактику наших действий на следующие несколько недель. Мы договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в "нормандском формате". Нам не нужны многочасовые переговоры. Мы уверены в том, что должны быть качественно подготовлены документы, утверждение которых должно наконец-то принести мир на многострадальную украинскую землю", – сказал Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи.

Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция настроена на продолжение минского процесса и поддерживает активное сотрудничество в рамках "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Донбассе.

В свою очередь, лидер украинского государства заверил в готовности страны неуклонно выполнять все пункты Минских соглашений.

"Мне очень нравится подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический и без лишних разговоров. Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут называться "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины", – резюмировал Порошенко.

Напомним, что в этом году лидеры двух государств уже встречались на полях саммита НАТО в Брюсселе. 29-я по счету встреча глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса состоялась 11-12 июля 2018 года.

По сообщению пресс-службы президента Украины, Петр Порошенко и Эммануэль Макрон согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Они согласились, что нужно активизировать переговорный процесс по Донбассу в "нормандском формате".

Кроме того, президент Украины объяснил Макрону важность консолидации усилий Запада для давления на Россию, чтоб заставить ее освободить всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.