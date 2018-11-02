В Кремле анонсировали две встречи Путина и Трампа

Сегодня, 16:34

Ушаков отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Продолжительная и обстоятельная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в Аргентине на полях G20. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже – короткая", – сказал он.

При этом Ушаков отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Напомним, вчера в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Больше читайте в статье "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат" на сайте "Сегодня".
Путин, Трамп, ушаков
Источник:

ТАСС

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