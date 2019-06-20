Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Офис главы государства: Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП (видео)

20 июня, 11:09

Глава государства намерен съехать с Банковой и даже известно, как будет называться новая администрация

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский со своими помощниками презентовал проект новой Администрации главы государства.

По словам президента, нынешнее здание Администрации на Банковой планируется отдать под большой музей.

На презентации отмечалось, что новую президентскую Администрацию планируют переименовать в Офис главы государства. Также стало известно, что в новом здании будет актовый на 500 человек, будут openspace. Сама АП разместится на трех этажах площадью в 8 тыс. кв. м с расчетом на примерно 650 человек.

Также Зеленскому пояснили, что АП будет работать с энергосберегающими технологиями, в том числе и солнечными батареями, тепловыми насосами и многое другое. Организация нового офиса обойдется за счет международных грантов, рассказал советник президента Руслан Рябошапка.

Больше о планах президентской команды и что планируется в новом здании смотрите на видео:


Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", глава Администрации президента Андрей Богдан рассказывал, что Зеленский переедет с Банковой, а из старого здания АП можно сделать музей. По его словам, после переезда президента в другой офис, рассматривается несколько вариантов касательно дальнейшей судьбы здания на Банковой.

Также отметим, что в Администрации президента упростили правила визитов. Член "Слуги народа" рассказал подробней о либерализации правил для посетителей и работников на Банковой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переезд, АП, Зеленский, администрация президента

Вы сейчас просматриваете новость " Офис главы государства: Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП (видео)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Определились с форматом: главное о зарубежной поездке Зеленского

Сегодня, 07:51

Перед президентом Украины стояло несколько задач. Он их решил

Зеленский провел "красную черту": эксперт отметил успех президента во Франции

Сегодня, 09:48

Зеленскому было важно не допустить каких-то шагов, которые могли бы трактоваться как ослабление позиций Украины, говорит Гарань

Как Зеленский занимается спортом: тренер рассказал об упражнениях и питании президента

Сегодня, 05:17

У главы государства три тренера, а в спортзал ходит даже на Банковой перед работой

Зеленский показал свой рабочий кабинет в АП

Сегодня, 01:36

Зеленский также показал журналистам президентскую парикмахерскую

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Почему вокруг вас всегда беспорядок?

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Женщинам о мужчинах: чего нельзя делать и говорить

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Зеленский нашел замену Климкину

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Никто такого не ждал. Ковалев вернул титул и провел лучший бой

Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика

Kasta снижает цену на электрочайник Grunhelm в городе

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

«Измените речь — изменится жизнь»

Предполагаемый жених Лободы сломал челюсть поклоннику

Названы подлинные причины майской авиакатастрофы в Шереметьево
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь