Офис главы государства: Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП (видео)

Глава государства намерен съехать с Банковой и даже известно, как будет называться новая администрация

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский со своими помощниками презентовал проект новой Администрации главы государства.

По словам президента, нынешнее здание Администрации на Банковой планируется отдать под большой музей.

На презентации отмечалось, что новую президентскую Администрацию планируют переименовать в Офис главы государства. Также стало известно, что в новом здании будет актовый на 500 человек, будут openspace. Сама АП разместится на трех этажах площадью в 8 тыс. кв. м с расчетом на примерно 650 человек.

Также Зеленскому пояснили, что АП будет работать с энергосберегающими технологиями, в том числе и солнечными батареями, тепловыми насосами и многое другое. Организация нового офиса обойдется за счет международных грантов, рассказал советник президента Руслан Рябошапка.

Больше о планах президентской команды и что планируется в новом здании смотрите на видео:

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", глава Администрации президента Андрей Богдан рассказывал, что Зеленский переедет с Банковой, а из старого здания АП можно сделать музей. По его словам, после переезда президента в другой офис, рассматривается несколько вариантов касательно дальнейшей судьбы здания на Банковой.

Также отметим, что в Администрации президента упростили правила визитов. Член "Слуги народа" рассказал подробней о либерализации правил для посетителей и работников на Банковой.

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