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Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram: названа причина

20 января, 17:28

Президентские аккаунты часто стали использовать не по назначению и в ОПУ приняли меры

/ Фото: president.gov.by

Пока глава государства Владимир Зеленский называл условие для своей отставки, Офис президента отключил функцию комментариев на своих аккаунтах в YouTube и Instagram. На Банковой этой объяснили атаками ботов и большим количеством рекламы.

Об этом в ОПУ рассказали в комментарии "Радио Свобода".

ОПУ отмечают, что президентские аккаунты часто стали использовать не по назначению, а также существенно активизировались боты.

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"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Иnstagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", – заявили в пресс-службе главы государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Офиса президента Андрей Богдан советовал Зеленскому не читать Facebook. По его словам, президент Украины болезненно воспринимает критику.

Смотрите также видео, как Зеленский на днях встречал самолет из Ирана с телами погибших украинцев:

Видео: Reuters

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