Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram: названа причина

Президентские аккаунты часто стали использовать не по назначению и в ОПУ приняли меры

/ Фото: president.gov.by

Пока глава государства Владимир Зеленский называл условие для своей отставки, Офис президента отключил функцию комментариев на своих аккаунтах в YouTube и Instagram. На Банковой этой объяснили атаками ботов и большим количеством рекламы.

Об этом в ОПУ рассказали в комментарии "Радио Свобода".

ОПУ отмечают, что президентские аккаунты часто стали использовать не по назначению, а также существенно активизировались боты.

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"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Иnstagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", – заявили в пресс-службе главы государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Офиса президента Андрей Богдан советовал Зеленскому не читать Facebook. По его словам, президент Украины болезненно воспринимает критику.

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Видео: Reuters

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