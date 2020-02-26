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Оккупация Крыма: Чийгоз объяснил "прокол" Кремля с датой 20 февраля

26 февраля, 13:20

Виталий Рябошапка

Крымчане пытались противостоять оккупантам и выходили на протесты

Митингом в Симферполе 26 февраля 2014 года протесты крымчан против оккупации Россией Крыма не ограничились. Именно в этот день проукраинские активисты разрушили миф "русского мира". Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, фигурант "дела 26 февраля", осужденный т. н. "Верховным судом" аннексированного Крыма к восьми годам строгого режима, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

По его словам, 26 февраля был не последний проукраинский митинг в Крыму перед тем, как Россия 27-го приступила к захвату полуострова.

"Во-первых, 26 февраля – это был не последний митинг. Потом были митинги вдоль трасс, был ряд митингов против "референдума", одиночные пикеты и так далее. 26 февраля – дата, примечательная, в первую очередь, тем, что в этот день был разрушен миф о "русском мире в Крыму". Потому что свезенные на площадку к Верховному Совету сторонники "русского мира" – это были маргинальные организации, подкрепленные, согласно материалам моего процесса, российскими военизированными организациями из самой России. Это было терское казачество и представители частной военной компании Вагнера – там было 200 человек. Это согласно материалам моего дела, то есть это официальная информация. В свою очередь, за территориальную целостность вышли граждане Украины, крымчане", – рассказал Чийгоз.

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Также он прокомментировал, откуда у оккупантов взялось 20 февраля, как дата начала аннексии полуострова.

"Я думаю, речь идет о том, что на тот момент (и у нас эта информация была) в Севастополь из Новороссийска прибыли российские десантные корабли и представители организаций, о которых я выше упомянул. И уже 21 февраля весь Севастопольский район был перекрыт блокпостами. Я выезжал туда с ребятами и лично это видел. А 23-го состоялось так называемое "избрание" "народного мэра Севастополя" – все это произошло уже после высадки русского "десанта". Именно поэтому Путин учредил медаль, где дата начала оккупации всего Крыма – именно 20-е. Хотя после 20-го никаких организационных мероприятий, инициированных агрессором и связанных именно с участием населения, мы еще несколько дней не видели. Но начало оккупации я напрямую связываю с теми событиями в Севастополе (26 февраля – ред.)", – подчеркнул нардеп.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Зеленые человечки" появились позже. Сперва были "черные": Ахтем Чийгоз об оккупации Крыма.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал странную дату на медали "За возвращение Крыма", на которой была выбита дата – 20 февраля 2014 года, когда до "референдума" оставался еще месяц. Российский министр назвал это техническим недоразумением.

А тем временем президент Владимир Зеленский уже учредил День сопротивления оккупации Крыма, который теперь в Украине будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Видео: president.gov.ua

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Крым крымские татары аннексия Крыма оккупация Крыма Ахтем Чийгоз

Источник: Сегодня

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