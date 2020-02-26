"Зеленые человечки" появились позже. Сперва были "черные": Ахтем Чийгоз об оккупации Крыма

Ровно шесть лет назад, 26 февраля 2014 года, на площади перед Верховным Советом Автономной Республики Крым прошел последний большой митинг сторонников территориальной целостности Украины. Десятки тысяч крымских татар – украинских патриотов – вышли на улицы города, чтобы сказать: Крым – это Украина. Акция завершилась полной победой патриотов: коллаборантам не удалось собрать внеочередное заседание, на котором, как стало известно позже, планировалось принять обращение к Российской Федерации о "защите". Тогда никто не подозревал, что это будет последняя победа крымчан такого масштаба.

В ночь на 27 февраля Россия перешла от латентных действий к открытой военной агрессии. Здание ВС АРК было захвачено спецназом РФ. (Через год именно 27 февраля Путин объявит в России Днем сил специальных операций). В этот же день при закрытых дверях и отсутствии кворума прошла т.наз. "сессия" Верховного Совета. Якобы принявшая кадровые решения: вместо "отправленного в отставку" Анатолия Могилева (которого, к слову, в парламент "зеленые человечки" не пропустили) новым премьер-министром Крыма был "назначен" лидер "Русского единства" Сергей Аксенов.

28 февраля российские военные захватили крымские аэродромы, 1 марта началось блокирование украинских воинских частей, захваты админзданий. Оккупация Крыма не стала "легкой прогулкой", как, наверное, ожидали в Кремле. Украинские патриоты и крымские татары боролись за украинский Крым. Борьба продолжается и сегодня.

О событиях того времени сайт "Сегодня" поговорил с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа, фигурантом "дела 26 февраля", осужденным т. наз. "Верховным судом" аннексированного Крыма к восьми годам строгого режима, народным депутатом Украины (фракция "Европейская солидарность" Ахтемом Чийгозом.

- Ахтем Зейтуллаевич, о том, что происходило в Крыму в двадцатых числах февраля 2014 года, рассказано немало. Тем не менее остается еще достаточно много не до конца понятного. Например: 26 февраля собрался последний большой проукраинский митинг в Крыму, а уже в ночь на 27-е Россия приступила к военной операции по захвату полуострова. Однако Владимир Путин "датировал" начало аннексии 20 февраля. Кстати, и в украинском законодательстве также фигурирует эта дата. Откуда она?

- Во-первых, 26 февраля – это был не последний митинг. Потом были митинги вдоль трасс, был ряд митингов против "референдума", одиночные пикеты и так далее. 26 февраля – дата, примечательная в первую очередь тем, что в этот день был разрушен миф о "русском мире в Крыму". Потому что свезенные на площадку к Верховному Совету сторонники "русского мира" – это были маргинальные организации, подкрепленные, согласно материалам моего процесса, российскими военизированными организациями из самой России. Это было терское казачество и представители частной военной компании Вагнера – там было 200 человек. Это согласно материалам моего дела, то есть это официальная информация. В свою очередь, за территориальную целостность вышли граждане Украины, крымчане.

Теперь о дате 20 февраля. Я думаю, речь идет о том, что на тот момент (и у нас эта информация была) в Севастополь из Новороссийска прибыли российские десантные корабли и представители организаций, о которых я выше упомянул. И уже 21 февраля весь Севастопольский район был перекрыт блокпостами. Я выезжал туда с ребятами и лично это видел. А 23-го состоялось так называемое "избрание" "народного мэра Севастополя" – все это произошло уже после высадки русского "десанта".

Именно поэтому Путин учредил медаль, где дата начала оккупации всего Крыма – именно 20-е. Хотя после 20-го никаких организационных мероприятий, инициированных агрессором и связанных именно с участием населения, мы еще несколько дней не видели. Но начало оккупации я напрямую связываю с темы событиями в Севастополе.

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- То есть "зеленые человечки" появились в Севастополе еще 20-го?

- Черные. Те, кого мы видели на блок-постах, были одеты в черное. "Зеленые" появились уже потом, когда оккупация начала проводиться практически открыто. Но переброска шла и раньше, весь февраль. И по всей территории под видом маневров ездили автомобили с номерами Черноморского Флота России, перевозили людей.

- 26 февраля, когда закончился митинг перед зданием Верховного Совета Крыма, и до того, как в здание зашли "зеленые человечки", не было ощущения или предчувствия, что что-то назревает?

- Было ощущение, что гражданское общество на тот момент свою миссию, свой долг выполнило. Мы не допустили принятия Верховным Советом каких-то политических решений. И, в общем-то, 26 февраля Верховный Совет Крыма как легитимный государственный орган завершил свое существование. В ночь на 27-е состоялся вооруженный захват власти регулярными воинскими подразделениями РФ, российскими военными. Именно так это воспринимает весь мир. Попытки придать какую-то легитимность тому, что происходило в Верховном Совете с этого момента, обречены на провал. В рамках законодательства Украины придать какую-то форму легитимности тому сборищу под автоматами никак нельзя.

В рамках моего процесса мы делали неоднократные запросы в секретариат Верховного Совета. А также задавали вопросы непосредственно самому Константинову (спикер ВС АРК Крым на тот момент. Сейчас – "председатель" т.н. "Государственного совета Республики Крым", – авт.) Никто никогда не предоставил суду протоколы так называемого "заседания 27 февраля".

Единственное, что это заседание было до определенной степени "легитимизировано" бывшим премьер-министром Крыма Могилевым. Который заявил, что уходит с должности, согласно Конституции, согласно решению Верховного Совета Крыма. Я бы назвал такое заявление даже не бегством, а предательством. Потому что то скопище депутатов никак нельзя было назвать сессией Верховного Совета Крыма, а его решения – легитимными и к чему-либо обязывающими.

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- Там не было кворума, насколько я помню.

- Мы ничего не знаем об этом! Я же сказал, что в рамках моего судебного процесса мы буквально допрашивали Константинова и Секретариат Верховного Совета АРК. И они не могли ничего сказать, ничего доказать так называемому "суду РФ". Не могли представить никакого документального подтверждения. А опираться только на заявления, считать, что 27-го февраля была какая-то сессия, неправомочно.

- 26 февраля на площадь перед Верховным Советом АРК, на улицы Симферополя, да и других населенных пунктов АРК вышли десятки тысяч человек. По так называемому "делу 26 февраля" проходили вы и еще пять участников.

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- Я знаю, что в материалах дела фигурируют более тысячи участников . Привлекали тех, кто каким-то образом вкладывался в канву версии российских следователей.

Часть из участников были сразу или через некоторое время отпущены, но это не значит, что они не проходят по делу. Но запомнились действительно немногие.В частности, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Они сидели в СИЗО вместе со мной более двух лет. И отказались, даже под давлением, в том числе предателя-муфтия и начальника следственной группы по особо важным делам Никкеля, даже в обмен на свою свободу давать показания против меня.

- На данный момент "дело 26 февраля" закрыто?

- Нет, дело не завершено. Насколько я знаю, работа по отслеживанию поведения каждого крымского татарина и тех, кто принимал участие в митинге 26 февраля, продолжается. Фактически в любой момент фигурантов дела могут схватить и репрессировать.

- О "крымском вопросе" сегодня. Тема Донбасса регулярно звучит на различных международных площадках. В то же время создается ощущение, что тему Крыма мировые лидеры стараются обойти…

- Я бы не сказал, что ее стараются обойти. Тема аннексии Крыма наравне с темой оккупации Донбасса постоянно упоминается. Если вы посмотрите международные документы, решения международных органов, решения государств, в том числе по санкциям, наконец, заявления политиков и мировых лидеров – везде присутствует Крым. Другое дело, что вопрос деоккупации Донбасса является предметом отдельных переговоров. Для Крыма отдельной платформы действительно нет.

- Но есть надежда, что такая международная платформа появится в обозримом будущем?

- Думаю, что такая платформа так или иначе состоится. Даже вопреки нежеланию отдельных стран. Актуальность и значимость Крыма для миропорядка возрастает с каждым днем. И мировое сообщество придет к пониманию, что этот вопрос необходимо решать более активно.

- Семьдесят пять лет назад крымскотатарский народ был депортирован. Многие крымские татары до конца своей жизни так и не увидели свою землю. Сегодня тысячи представителей крымскотатарского народа также вынуждены проживать вне родины. Вы верите, что придет время, когда все они снова ступят на освобожденную крымскую землю?

- Во-первых, хочу акцентировать, что депортация – это акт геноцида против крымскотатарского народа, направленный на его уничтожение. И в этом плане политика Сталина потерпела поражение – мы выжили, мы не ассимилировались, мы никогда не забывали путь домой. Мы добились своего.

Во-вторых, сравнение неправильное. Мы сейчас не где-то, как во время депортации. Мы находимся на территории своего государства. Крым – это Украина. Мы влияем на политику своего государства. Поэтому есть четкая уверенность и четкая убежденность, что мы освободим Крым.

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