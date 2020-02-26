Президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Об этом он объявил во время выступления на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020".

"В этот день, ровно шесть лет назад, в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на этом же мероприятии глава государства сделал еще одно важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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