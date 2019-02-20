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Около 13 тысяч убитых: в Украине напомнили о последствиях российской агрессии

Сегодня, 15:10

Сегодня исполняется пять лет с момента начала вторжения российских войск в Украину – сначала в Крым, а позже и на Донбасс

Фото: Сегодня
Около 13 тысяч убитых: в Украине напомнили о последствиях российской агрессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d51/78b/5c6d5178b1d33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d51/78b/5c6d5178b1d33.jpg Политика Сегодня исполняется пять лет с момента начала вторжения российских войск в Украину – сначала в Крым, а позже и на Донбасс

Пять лет назад агрессия против Украины началась с аннексии Россией Крыма, что в последующем вылилось во вторжение российских войск на Донбасс и тысячами погибших. Однако в Министерстве иностранных дел считают, что международное сообщество проявило недостаточно жесткую реакцию на действия Москвы.

Украинские дипломаты отмечают, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.

"Результаты агрессии драматические и беспрецедентные для послевоенной Европы: около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, 1,5 миллиона переселенцев, масштабное разрушение Донбасса, узурпация украинской собственности в оккупированном Крыму, масштабные нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивания украинских граждан с целью подавления любых проявлений антиоккупационных настроений, ускоренная масштабная милитаризация оккупированного полуострова", – говорится в заявлении МИДа.

Киев считает, что прекращения агрессии РФ на Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке президент Петр Порошенко выступит с докладом по российской агрессии против Украины. На ГА ООН будут выступать более 30 делегаций. В МИДе назвали главную цель заседания Генассамблеи ООН.

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Тег Россия, война, Крым, мид, Донбасс, агрессия

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