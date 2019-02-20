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Резолюций не будет: в МИД назвали главную цель заседания Генассамблеи ООН

Сегодня, 10:07

На ГА ООН будут выступать более 30 делегаций, а за заседанием будет наблюдать весь мир

Зал заседаний ГА ООН
Зал заседаний ГА ООН. Фото: Сегодня
Резолюций не будет: в МИД назвали главную цель заседания Генассамблеи ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0a/88b/5c6d0a88ba29e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0a/88b/5c6d0a88ba29e.jpg Политика На ГА ООН будут выступать более 30 делегаций, а за заседанием будет наблюдать весь мир

Целью сегодняшнего заседания Генеральной ассамблеи ООН, на которой выступит и президент Петр Порошенко, – вынести на обсуждение вопрос российской агрессии против Украины на крупнейшую международную площадку, за которой будет следить весь мир. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Она напомнила, что Генеральная ассамблея – это главный представительный орган ООН, в состав которого входят все 193 государства. По ее словам, на Генассамблее будут выступать более 30 делегаций, в том числе это ключевые партнеры Украины из ЕС, а также США, Канада, Австралия, страны Латинской Америки и из других регионов.

Спикер МИДа отметила, что никаких резолюций либо какого-то другого документа по данному вопросу не будет.

"Цель заседания – вынести вопрос российской агрессии на крупнейшую международную площадку и комплексно обсудить основные его аспекты: политический, безопасностный, гуманитарный, социально-экономический. Как вопрос Крыма, так и Донбасса. Ожидаем плодотворную дискуссию о том, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты для восстановления мира в нашей стране и привлечения агрессора к ответственности. Конечно, в центре нашей позиции – предложение относительно миротворческой миссии ООН в Донбассе. По итогам дебатов мы проанализируем, что говорит широкое международное сообщество, и сделаем соответствующие практические выводы, которые, в том числе, могут впоследствии быть оформлены в новую резолюцию", – сообщила Зеленко.

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

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Тег Россия, мид, агрессия, ГА ООН, Зеленко

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