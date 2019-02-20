Резолюций не будет: в МИД назвали главную цель заседания Генассамблеи ООН

На ГА ООН будут выступать более 30 делегаций, а за заседанием будет наблюдать весь мир

Зал заседаний ГА ООН. Фото: Сегодня

Резолюций не будет: в МИД назвали главную цель заседания Генассамблеи ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d0a/88b/5c6d0a88ba29e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d0a/88b/5c6d0a88ba29e.jpg 2019-02-20T10:07:00+02:00 Политика На ГА ООН будут выступать более 30 делегаций, а за заседанием будет наблюдать весь мир

Целью сегодняшнего заседания Генеральной ассамблеи ООН, на которой выступит и президент Петр Порошенко, – вынести на обсуждение вопрос российской агрессии против Украины на крупнейшую международную площадку, за которой будет следить весь мир. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Она напомнила, что Генеральная ассамблея – это главный представительный орган ООН, в состав которого входят все 193 государства. По ее словам, на Генассамблее будут выступать более 30 делегаций, в том числе это ключевые партнеры Украины из ЕС, а также США, Канада, Австралия, страны Латинской Америки и из других регионов.

Спикер МИДа отметила, что никаких резолюций либо какого-то другого документа по данному вопросу не будет.

"Цель заседания – вынести вопрос российской агрессии на крупнейшую международную площадку и комплексно обсудить основные его аспекты: политический, безопасностный, гуманитарный, социально-экономический. Как вопрос Крыма, так и Донбасса. Ожидаем плодотворную дискуссию о том, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты для восстановления мира в нашей стране и привлечения агрессора к ответственности. Конечно, в центре нашей позиции – предложение относительно миротворческой миссии ООН в Донбассе. По итогам дебатов мы проанализируем, что говорит широкое международное сообщество, и сделаем соответствующие практические выводы, которые, в том числе, могут впоследствии быть оформлены в новую резолюцию", – сообщила Зеленко.

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Резолюций не будет: в МИД назвали главную цель заседания Генассамблеи ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.