Окружение экс-министра Захарченко финансировало пророссийские акции – СБУ

Сегодня, 02:46

По словам правоохранителей, координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила

Виталий Захарченко. Фото: архив
Виталий Захарченко. Фото: архив

Совместные обыски СБУ с прокуратурой АР Крым помогли заблокировать подрывную деятельность антиукраинской сети. Ее участники причастны к организации провокационных акций по заказу России.

Об этом сообщили в СБУ, передает "Громадське".

По словам правоохранителей, координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила. Он направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружено неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", – рассказали в СБУ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами для проведения экспертизы.

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В спецслужбе рассказали, что обнаружили печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли использовать спецслужбы РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

"Изъято материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства", - отмечают в СБУ.

В спецслужбе говорят, что удалось установить участников "боевой группы" антиукраинской сети.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъяли 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Как известно, в СБУ сообщили, что 12 марта спецслужба провела 28 обысков в Киеве и нескольких областях. Во время них силовики изъяли боеприпасы и пророссийские агитационные материалы.

Ранее СБУ сообщала, что Россия организовывает в Украине фейковые акции протеста.

Напомним, президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну.
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