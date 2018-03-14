СБУ провела массовые обыски в шести областях: что нашли

В частности, во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы о поддержке аннексии Крыма

Прокуратура АРК совместно с СБУ провела мероприятия с целью блокирования подрывной деятельности действующих на территории Украины антиукраинских центров.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крым.

"Во время реализации единого оперативного плана проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и г. Киеве по месту жительства, работы, временного пребывания, нахождения автотранспорта лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе указанных обысков добыты доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против украинского государства.

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В частности, среди прочего, обнаружено и изъято агитационные материалы с поддержки аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе гранаты и патроны, которые свидетельствуют о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в разных регионах страны пять владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Напомним, ранее сотрудники СБУ во Львовской и Ровенской областях во время совместной операции разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов.