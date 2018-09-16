Подозреваемый министр Омелян получил разрешение на выезд за границу

В Национальном антикоррупционном бюро Украины предоставили разрешение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, поехать в командировку за границу. Об этом рассказал его адвокат Александр Лысак.

"Паспорта мы сдали. В субботу получили разрешение на выезд за пределы Украины, о том, что он (Владимир Омелян) сообщал, что у него командировка", – сказал адвокат.

Лысак также сообщил, что в среду, 19 сентября, ориентировочно в 17:00 состоится допрос Омеляна.

Как известно, Соломенский районный суд Киева принял решение отпустить министра инфраструктуры на поруки. Министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко подали заявление о намерении взять на поруки подозреваемого. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.