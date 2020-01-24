Зеленский объяснил, зачем он ведет прямой диалог с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском" и "нормандским форматом", это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, – это президент Российской Федерации", – сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский указал, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета, "дипломатично или не дипломатично". "Это, честно говоря, без меня. Будет возможность – через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", – отметил он.

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Напомним, первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре в рамках первого за три года саммита в "нормандском формате".

Отметим, сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина.

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