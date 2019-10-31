Богдан о возможной отставке: Своего личного желания мало

По словам Богдана, у него "нет права уйти"

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении в начале августа, но покинуть пост он не сможет, если так не решит президент. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Богдан отметил, что ранее всегда писал заявление, когда видел "первый критический уровень".

"Я всегда на всех работах, видев первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: "пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти",

- заявил он.

По его словам, во время написания заявления оппоненты Владимира Зеленского считали, что "за дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть".

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"Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу – через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат, и адвокат того", – считает он.

По словам Богдана, у него "нет права уйти".

"Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", – сказал Богдан.

Напомним, ранее Богдан назвал условия, при которых могут уволить Арсена Авакова.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил всем министрам нового правительства испытательный срок, в том числе и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Алексей Гончарук называл главным доводом в пользу Авакова то, что в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности.

"Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", – уточнил премьер.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему Авакова оставили в Кабмине. По его словам, президент Украины ценит компетентность, которую Аваков проявил во время реформы полиции.

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