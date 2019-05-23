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Опасный звоночек – что значит петиция об отставке Зеленского

23 мая, 17:57

Сама петиция является рычагом воздействия на президента, и она важна, считает политолог

Фото: president.gov.ua

Петиция об отставке новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского служит звоночком недовольства украинцев первыми шагами главы государства.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, общество не понимает позицию президента и не видит логики в его решениях и действиях.

"То, как ведет себя Владимир Зеленский уже после инаугурации, не добавляет понимания тому, зачем он пришел на пост президента. До выборов мы слышали абстрактную позицию "Ні обіцянок, ни пробачень". Мы слышали, что сразу же после инаугурации будут названы люди, которые займут ключевые должности, и будет какая-то конкретика. Но всего этого нет. Кроме того, мы не видим реакции на то, как, например, наших восемь военных захватили в плен, на то, как на Евгений Мацюк заявил, что уходит с поста руководителя группы представителей Украины в Минской контактной группе. Также сейчас проходят встречи Меркель, Макрона, Путина без нашего участия. Вместо этого мы видим непонятную логику кадровых назначений, мы видим нарушения законодательства, странные инициативы по проведению референдумов. И из-за этого складывается странное впечатление. Он говорил, что не будет кумовства и олигархов, что, если нарушит закон, то сразу уйдет с должности. Это были его слова, но мы видим назначения друзей, мы видим нарушение закона, включая закон о досрочных парламентских выборах. Эти вопросы накапливаются, поэтому, естественно, что уже через несколько дней президентства появилась такая петиция и набрала нужное количество голосов", – говорит Яхно-Белковская.

И хотя сама петиция не является рычагом воздействия на президента, все же она важна, считает эксперт.

"Петиция – это рекомендательный документ, а не руководство к действию. Сама эта петиция не принесет прямых негативных последствий для Зеленского. Но это говорит о том, что уже на старте есть непонимание действий президента. Такая петиция – свидетельство того, что в публичной сфере нарастает недоверие. А во что это выльется, увидим. Это может даже привести к импичменту", – добавляет политолог.

По словам политического эксперта, сейчас Зеленскому надо менять свое поведение.

"Если ты стал президентом, логично было бы сказать, какие вещи являются правильными, какие – неправильными, как-то сформировать свою позицию. Если бы это было сделано, то даже люди, которые голосовали за других кандидатов, поддержали бы положительные вещи. А так, это выглядит не просто как обман, а как то, что может привести к негативным последствиям для всей Украины", – объясняет Яхно-Белковская.

Напомним, на президентском сайте Максим Безрук опубликовал петицию об отставке действующего президента Украины Владимира Зеленского. Этот документ собрал необходимое количество подписей, более 25 тысяч, за сутки. 

Автор петиции заявил, что на самом деле у Зеленского нет поддержки 73% населения, поскольку на прошедших президентских выборах голосовавшие за него выразили таким образом протест против бывшей власти.


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Тег президент, отставка, импичмент, эксперт, Зеленский, недовольство, петиция, шаги, Яхно-Белковская

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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