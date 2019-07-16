"Оппозиционный блок" зарегистрировал законопроект об отмене языкового закона

В политсиле уверены, что очень важно соблюдать конституционные права каждого гражданина

Законопроект (регистрационный номер 10459) о признании утратившим силу языкового закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" зарегистрирован в Верховной Раде 16 июля 2019 года. Авторами законопроекта выступили народные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Вилкул, Евгений Мураев.

Как отмечают авторы законопроекта, Конституция и ратифицированные Украиной Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных языков гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Языковой закон нарушает эти нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств (ст. 10 и 11) и в части запрета дискриминации (ст. 24).

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями.

Лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский подчеркнул, что в вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, очень важно соблюдать конституционные права каждого гражданина. Оппозиционеры последовательно выступают за украинский язык как государственный, за свободное развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств.

Напомним, 21 июня 2019 года "Оппозиционный блок" передал в Конституционный Суд Украины конституционное представление о признании языкового закона противоречащим Конституции.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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