Опубликован текст закона "О введении военного положения в Украине"

26 ноября во время заседания Верховная Рада поддержала введение военного положения в приграничных с РФ областях на 30 суток

Официальный портал Верховной рады Украины опубликовал принятый 276 голосами "за" Закон об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного состояния в Украине" №9338.



"В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины "О правовом режиме военного положения Верховная Рада Украины постановляет:

1. Утвердить Указ Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 "О введении военного положения в Украине" с таким предостережением: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

2. В период действия военного состояния, введенного указанным Указом Президента Украины,частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины.

3. Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования", – указано в документе.

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Как мы сообщали, Верховная Рада таки ввела в Украине военное положение. Депутаты долго не могли договориться с руководством страны о принятии президентского указа, а главе государства даже пришлось заменить свое распоряжение новым. В итоге срок действия военного положения сократили с 60 дней до 30.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".