Опустошенность и спокойствие: физиогномист проанализировал выступление Януковича

Экс-президент на пресс-конференции в Москве уходил от неудобных вопросов, но при этом совершенно не нервничал, отметил эксперт

Обвиняемый в госизмене экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве: говорил о ситуации на Донбассе, о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным, о Крыме и о судебном процессе в Киеве. Эксперт в области физиогномики Леонид Золин в комментарии "Сегодня" рассказал, о чем умолчал сам экс-гарант, но выдало его лицо.

Чуть больше года прошло с предыдущей пресс-конференции Януковича, но, по словам эксперта, в отличие от прошлых выступлений, в поведении президента-беглеца есть изменения.

"В отличие от того, как он отвечал раньше, несколько лет назад – он делает это очень спокойно, очень расслабленно", – отметил Леонид Золин.

Специалист заметил, что Янукович, отвечая на вопросы, ведет себя "абсолютно спокойно" вне зависимости от темы.

"Он расслаблен, он не "парится" сильно – причем там были неудобные вопросы, но и тут он, конечно, за эти годы попривык к таким вопросам", – оценил выступление эксперт.

Золин также объяснил, почему Янукович ушел от прямого ответа на вопрос о том, на какие деньги сейчас живет в России.

"Отвечая на этот вопрос, ему надо было бы [раскрыть] благосостояние своей семьи, рассказать, кто у него из родственников и сколько зарабатывает, где какие [деньги], как его сын в свое время "курировал" бизнес в Украине, все эти рейдерства... Надо было бы объяснять это. Но он же не может это объяснить? Не может. Поэтому он идет по простому [пути] – он говорит: "у меня ничего нет, я такой простой, а есть у меня какие-то друзья, родственники – они меня и содержат", – объяснил эксперт.

Янукович также заявил на пресс-конференции, что следит за ситуацией на востоке Украины и встречается периодически с "представителями Донбасса".

"Что касается Донбасса, я встречаюсь иногда с представителями Донбасса. Я очень часто встречаюсь с землячками, которые выехали оттуда и которые как челноки туда ездят. Для меня это особая боль в сердце. Я не теряю связь и держу руку на пульсе", – сообщил экс-президент на пресс-конференции.

Золин, говоря об этом и подобных высказываниях, заметил, что Янукович неискренен в своих словах о чувстве "причастности" по отношению к другим людям – место этого чувства, как считает эксперт, занимают другие эмоции экс-президента.

"Ну, там искренности мало, там... опустошенность, большое разочарование и обида", – отметил специалист.

По его словам, в высказываниях Януковича о его раскаянии "нет энергии", и, как отметил эксперт, "это все – бессмысленные слова".

"Когда он говорит "я чувствую вину, я ответственен" – ему надо их (эти слова. – Ред.) говорить, но они пустые, за ними ничего нет, потому что он опустошен в этом смысле... Он не чувствует энергии здесь, но ему сказать это надо", – объяснил Золин.

Как отметил эксперт, при этом тема письма Януковича к Путину с просьбой о введении войск в Украину совершенно не заставляет нервничать экс-гаранта.

"Есть (юридические. – Ред.) нормы, на которые он ссылается, уверенный юридически, что он прав. Опираясь на эти вещи, он спокойно об этом говорит", – объяснил поведение Януковича специалист.

По словам Золина, юристы Януковича "дали ему расклады – где он прав, где не прав, на что и как он может отвечать". "Поэтому он очень не спешит и не нервничает", – добавил эксперт.

Золин, напоминая известную поговорку, отметил, что Янукович "будет сидеть "на берегу" и смотреть, когда ситуация придет к чему-то такому, что для него было бы просто идеальным вариантом".

Подводя итог, эксперт заметил, что Янукович пребывал в образе "спокойно отстраненного" человека – а также человека, который утомлен всеми происходящими процессами и хочет отдохнуть. В целом же пресс-конференция, по словам Золина, была, с точки зрения эмоций экс-президента, "неагрессивной".