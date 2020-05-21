День вышиванки отмечается каждый год в третий четверг мая, в этом году – 21 число. Обычно ко Дню вышиванки по всей стране проходят акции и шествия, однако из-за карантина в этом году празднование ограничилось постами в соцсетях. "Сегодня" внимательно следили за тем, какие наряды украинские политики выбрали для празднования Дня вышиванки.

Владимир Зеленский с женой одними из первых поздравили украинцев с праздником национальной одежды в своих соцсетях. На президенте – традиционная белая вышиванка с геометрическим орнаментом. Елена Зеленская выбрала более современный фасон – синюю сорочку с крупной вышивкой.

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Юлия Тимошенко, лидер БЮТ, опубликовала в Facebook фото в вышиванке, вышитой бисером. Политик уже не впервые появляется в кадре в этой вышиванке. В ней же, в той же локации, Юлия Владимировна уже позировала в 2017 году для поздравления в Пасхой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил отметить День вышиванки в классической сорочке с красно-черной вышивкой. В своем обращении в соцсетях премьер также призвал подписчиков делиться фото своих вышиванок.

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Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук проиллюстрировал поздравление с Днем вышиванки архивным фото с концерта. На нем – классическая вышиванка с серо-голубым орнаментом.

В тренде Орнаменты и пиар: вышиванки на украинских политиках

Мэр Киева Виталий Кличко ко Дню вышиванки записал видеопоздравление с сурдопереводом. Для него глава столицы надел новую вышиванку, которую, по его словам, ему недавно подарили. Вышиванка украшена орнаментами со вставками в сине-желтом цвете.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк для поздравительного фото надел вышиванку с красным геометрическим орнаментом. В его коллекции несколько сорочек с похожим узором, которые он периодически носит и в другие дни.

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Арсений Яценюк, поздравляя с Днем вышиванки в своем Facebook, разместил фото с мамой. Экс-премьер за все время в украинской политике неоднократно появлялся на публике в вышиванке. Обычно он отдает предпочтение белым рубашкам с красной или голубой вышивкой. На этот раз на Арсении Петровиче черная вышиванка.

Александр Турчинов дополнил образ защитной маской с вышитым гербом Украины.

Как сообщалось, представители других стран, ООН, ЕС и Еврокомиссии тепло поздравили украинцев с Днем вышиванки. А всемирная корпорация Google создала в поисковике по этому случаю яркий дудл,

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