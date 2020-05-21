Ярко и с поздравлениями: как мир отмечает День вышиванки

Представители других стран, ООН, ЕС и Еврокомиссии тепло поздравили украинцев с праздником

День вышиванки, который в этом году отмечается 21 мая, кроме Google, который создал по этому случаю яркий дудл, решили отметить праздник и представительства других государств.

В частности, в посольстве США по этому случаю решили нарядиться в свои лучшие вышитые сорочки.

"Празднуйте сегодня вместе с нами и делитесь вашими фотографиями любимых вышиванок", – призвали в Twitter дипмиссии.

Реклама

Посол Израиля Джоэл Лион и другие сотрудники дипмиссии тоже поздравил украинцев с праздником.

"Украинская вышитая сорочка приобрела популярность не только в Украине, но и во всем мире, поэтому у каждого израильского дипломата есть собственная вышиванка и он носит ее с большим удовольствием", – отметили в посольстве.

Японский посол Такаши Кураи тоже поздравил украинцев с праздником, не забыв при этом о злободневной теме.

Реклама

"Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто принимает участие в борьбе с эпидемией, особенно – медицинским работникам. Я искреннюю надеюсь, что уже скоро многие смогут надеть вышиванку и прогуляться по городу", – заявил он.

"Сегодня мы не можем массово выйти на улицы с гордо надетыми вышивками. Но с помощью технологий мы можем объединиться виртуально", – призывают в дипмиссии Канады.

Присоединились к празднику и в посольстве Великобритании.

Реклама

"Многие наши коллеги с нетерпением ждут этот день, чтобы показать свою вышитую сорочку или платье", – признались дипломаты.

В тренде Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуации

Надели вышиванки и в посольстве Германии.

"Во время празднования Дня вышиванки очень приятно видеть в Интернете множество фотографий молодых и в возрасте людей, одетых в традиционные украинские вышитые рубашки", – признались в посольстве Австралии, поделившись снимком посла Мелиссы О'Рурк в вышиванке.

Мелисса О'Рурк. Фото: twitter.com/AUinUA

Кроме того, в этот день бывшие послы иностранных государств записали совместное обращение к Украине. В записи приняли участие Ян Томбинский (Польша), Изабель Дюмон (Франция), Райхель Эрнст (Германия), Мариус Януконис (Литва), Сигэки Суми (Япония), Ян Пекло (Польша), Гийом Шойрер (Швейцария), Роман Ващук (Канада) и экс-руководитель группы по поддержке Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.

Оделся в вышиванку в этот день и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Выбор правильного дресс-кода является одним из краеугольных камней жизни дипломата. Это само по себе уже искусство – в конкретный день, при случае и, да, во время кризиса", – написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/MattiMaasikas

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матью тоже не удержался и нарядился в украинскую сорочку. Он признался, что уже пятый год празднует День вышиванки, и отметил, что в этом году это совпало со Всемирным днем культурного разнообразия.

Пабло Матью. Фото: twitter.com/MateuPablo

Напомним, что ранее в этот день президент Владимир Зеленский отправил некоторым мировым лидерами украинские вышитые сорочки. Одну из них получил его литовский коллега Эгилс Левитс.

"Отмечаю День вышиванки 2020 благодаря Владимиру Зеленскому. Поздравляю с этой прекрасной традицией", – написал он, отметив, что похожий праздник есть и в его родной стране.

Эгилс Левитс. Фото: twitter.com/valstsgriba

Кроме иностранных представителей поздравил украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот украинский символ передают из поколения в поколение. Ведь вышивка – это отражение нашей национальной духовности", – отметил он.

Напомним, что 21 мая информационный канал "Украина 24" и новости "Сегодня" устроят грандиозный праздник — "ВышиванкаDAY". В этом году к празднованию присоединятся известные звезды украинского шоу-бизнеса, выдающиеся спортсмены и авторитетные политики.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама