Ослабление карантина в Украине: что разрешат в регионах

С 22 мая разрешается деятельность гостиниц, кроме функционирования ресторанов в гостиницах

В Украине в регионах, в которых осуществляется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается работа определенных заведений инфраструктуры, правда с определенными ограничениями.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое недавно обнародовал Кабинет Министров Украины.

В частности, с 22 мая разрешается:

проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек. Спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек, могут проводиться по согласованию с Министерством здравоохранения по результатам оценки эпидемических рисков;

проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади здания, где проводится религиозное мероприятие;

деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах);

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство;

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с 25 мая разрешается:

перевозки пассажиров метрополитена при условии обеспечения перевозчиком контроля за использованием средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно;

посещение учреждений дошкольного образования;

с 1 июня запрещается:

работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек);

посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях, проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшей образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получение документов о профессиональном (профессионально-техническое) и высшее образование, участие в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство. В случае осуществления перевозки между регионами транзитом через регион, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство (без права посадки пассажиров в транзитном регионе). В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50 процентов количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди, сзади;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом между регионами в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство. В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50 процентов количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди, сзади;

с 10 июня:

деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

с 15 июня:

принятие и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

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Ранее сообщалось о том, что Кабмин озвучил критерии для ослабления карантина в регионах.

Видео: КГГА

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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