Ослабление карантина в Украине: что разрешат в регионах

В Украине в регионах, в которых осуществляется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается работа определенных заведений инфраструктуры, правда с определенными ограничениями.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое недавно обнародовал Кабинет Министров Украины.
В частности, с 22 мая разрешается:
- проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек. Спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек, могут проводиться по согласованию с Министерством здравоохранения по результатам оценки эпидемических рисков;
- проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах площади здания, где проводится религиозное мероприятие;
- деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах);
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство;
с 25 мая разрешается:
- перевозки пассажиров метрополитена при условии обеспечения перевозчиком контроля за использованием средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно;
- посещение учреждений дошкольного образования;
с 1 июня запрещается:
- работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек);
- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях, проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшей образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получение документов о профессиональном (профессионально-техническое) и высшее образование, участие в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
- перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство. В случае осуществления перевозки между регионами транзитом через регион, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство (без права посадки пассажиров в транзитном регионе). В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50 процентов количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди, сзади;
- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом между регионами в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство. В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50 процентов количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди, сзади;
с 10 июня:
- деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
с 15 июня:
- принятие и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин озвучил критерии для ослабления карантина в регионах.
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