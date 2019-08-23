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Осторожный оптимизм: какая ситуация с обменом пленными между Украиной и Россией

23 августа, 17:13

Людмила Грубник

Эксперт рассказала, в чем сложность обмена заложниками

Заявления по поводу обмена пленными между Украиной и Россией, которые звучат в последнее время, могут означать то, что стороны все-таки договорятся.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, любые продвижения в этом вопросе являются позитивными.

"Судя по тем официальным и неофициальным заявлениям, которые звучат, есть основания на осторожный оптимизм по поводу того, что какой-то обмен или освобождение все-таки состоится. И, если это будут не все пленные, а какая-то часть, это уже будет очень хорошо", – говорит политолог.

Но в этом вопросе, продолжает эксперт, важно помнить, что в категорию пленных попадают разные люди. И именно их неоднородность может усложнить любой обмен и свести на нет договоренности.

"Неизвестно, какая логика действует в этих списках: это все-таки обмен или освобождение, какой будет процедура, ведь там совершенно разные люди. Есть, например, наши моряки, которых, по идее, Россия должна освободить без всяких условий, по решению Международного трибунала. У Украины есть люди, которые были схвачены либо задержаны во время военных действий или с признаками военных действий, есть люди, которые обвиняются в государственной измене, например, Кирилл Вышинский. Здесь, на мой взгляд, непонятна логика, по какому принципу формируются эти списки и как все это будет проходить", – продолжает эксперт.

Отдельная ситуация с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, незаконно приговоренным в России к 20 годам тюрьмы якобы за "терроризм", акцентирует политолог.

"Сенцова нет в списках, потому что его воспринимают как личного врага (Путина. – Ред.)", – добавляет Яхно-Белковская.

Новости "Сегодня" сообщали, что в российские СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными. Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина.

Как утверждает "Коммерсантъ", в списки для обмена не включен и российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

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Источник: Сегодня

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