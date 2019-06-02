"Осудить нельзя промолчать": МИД РФ требует от Зеленского реакции на запрет Познера и "падение" Жукова

Мария Захарова назвала включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове серьезным вызовом для новой власти

Фото: Politeka.

Включение российского телеведущего Владимира Познера в списки сайта "Миротворец" и снос бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове являются серьезным вызовом для нового руководства Украины.

Об этом в своем Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове – серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать".

Как сообщалось, сегодня стало известно, что известный российский журналист Владимир Познер попал в базу данных сайта "Миротворец".

Также сегодня в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш". Участники акции снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".





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