Освобожденные узники Кремля получат по 100 тысяч гривен

Министерство по делам ветеранов будет заниматься тем, чтобы бывшие заложники получили соцпомощь

Денисова с освобожденными украинцами / Фото: Facebook

Кабинет министров принял решение о выделении освобожденным узникам Кремля единоразовой выплаты в размере 100 тысяч гривен. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, которая также присутствовала на заседании правительства.

"Было принято важное решение – каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен", – написала она.

Денисова отметила, что ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

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"Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна", – резюмировала омбудсмен.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

В свою очередь Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

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