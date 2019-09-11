Освобожденные узники Кремля получат по 100 тысяч гривен

Кабинет министров принял решение о выделении освобожденным узникам Кремля единоразовой выплаты в размере 100 тысяч гривен. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, которая также присутствовала на заседании правительства.
"Было принято важное решение – каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен", – написала она.
Денисова отметила, что ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.
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"Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна", – резюмировала омбудсмен.
Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.
В свою очередь Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.
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