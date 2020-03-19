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От дефолта Украины выиграет Россия – Арсений Яценюк

19 марта, 23:17

Елена Кузьмич

«Дефолта хотят те, которые должны государству», - заявил Яценюк

Если власть идет к дефолту Украины, то в первую очередь обанкротится сама власть.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

"Сказочники рассказывают, что нас спасет, – спасет дефолт. Он спасет только тех, которые хотят дефолта. А дефолта хотят те, которые должны государству. И от дефолта так же выигрывают русские или ОПЗЖ имени Медведчука", – подчеркнул он.

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Дефолт, подчеркнул Арсений Яценюк, "будет доказательством того, что украинское государство не состоялась как государство": "Это только на руку врагам Украины".

"Я уже не говорю о том, что от дефолта будут страдать все граждане. Это будет безработица уже не сотни тысяч, а миллионы. А курс – 50, 100, 150 ", – сказал он.

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Лидер НФ напомнил о 1990-е годы, когда ценники менялись каждый час, а инфляция была у 18 тысяч процентов: "Этого допустить нельзя".

"Для того, чтобы не было дефолта, власть должна завершить переговоры с МВФ", – подчеркнул он, напомнив, что. МВФ объявил о готовности выделить пакет помощи в 1 триллион долларов для преодоления кризиса из-за пандемии.

Власть должна добиться помощи от МВФ до конца текущего года: "Программа по 5, 5 млрд долларов нужно увеличить хотя бы до 10 млрд долларов. Они это в состоянии сделать и принять соответствующие законы", – сказал Арсений Яценюк.

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дефолт Арсений Яценюк Украина МВФ

Источник: Сегодня

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